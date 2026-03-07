Chile vs Paraguay EN VIVO: Dónde verlo ONLINE y GRATIS partido de La Roja Femenina - Chilevisión

La Roja vuelve a medirse a Paraguay en un amistoso internacional, llegando con confianza tras imponerse en el primer partido.
Sábado 7 de marzo de 2026 | 11:04
La Selección Chilena salta nuevamente a la cancha este sábado, midiéndose nuevamente a Paraguay en el segundo amistoso internacional de esta fecha FIFA.
Tras la victoria por la cuenta mínima, La Roja vuelve a enfrentarse a un conjunto guaraní que superó hace algunos días con el gol de Mary Valencia.
Este es el último duelo antes de la reanudación de la Liga de Naciones Femenina, donde las nacionales chocarán con Argentina, Colombia y Uruguay.
El partido de Chile ante Paraguay será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que ya te llevó el anterior triunfo de las dirigidas por Luis Mena.
Además, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver este esperado compromiso online y totalmente gratis.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el amistoso internacional, debes realizar el siguiente proceso:
El cotejo de La Roja contra La Albirroja inicia a las 19:00 horas de Chile de este sábado 7 de marzo, disputándose en el Estadio CARFEM de Ypané.