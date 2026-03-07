Chile vs Paraguay EN VIVO: Dónde verlo ONLINE y GRATIS partido de La Roja Femenina - Chilevisión

La Selección Chilena salta nuevamente a la cancha este sábado, midiéndose nuevamente a Paraguay en el segundo amistoso internacional de esta fecha FIFA.

Tras la victoria por la cuenta mínima, La Roja vuelve a enfrentarse a un conjunto guaraní que superó hace algunos días con el gol de Mary Valencia.

Este es el último duelo antes de la reanudación de la Liga de Naciones Femenina, donde las nacionales chocarán con Argentina, Colombia y Uruguay.

Chile vs Paraguay en amistoso internacional: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante Paraguay será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que ya te llevó el anterior triunfo de las dirigidas por Luis Mena.

Además, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver este esperado compromiso online y totalmente gratis.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Paraguay GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el amistoso internacional, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

A qué hora es el partido de Chile vs Paraguay

El cotejo de La Roja contra La Albirroja inicia a las 19:00 horas de Chile de este sábado 7 de marzo, disputándose en el Estadio CARFEM de Ypané.