CONFIRMADO: Chile enfrentará en amistoso a Portugal de Cristiano Ronaldo en la previa del Mundial - Chilevisión

Este miércoles, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) confirmó un partido amistoso para la Selección Chilena ante su similar de Portugal de Cristiano Ronaldo en la previa del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La noticia fue oficializada por el ente rector del balompie nacional a través de sus plataformas digitales, en las cuales señaló que el cuadro luso "será rival de la Selección Chilena en la fecha FIFA de junio".

El duelo está programado para el sábado 6 de junio en horario y estadio por definir. Buen apronte para la Roja de Nicolás Córdova, quien podrá contar con los jugadores que militan en el extranjero producto de que el compromiso se disputará en fecha FIFA.

Con este choque confirmado, ya son tres los amistosos que jugará La Roja este año, ya que en marzo disputará en Oceanía el FIFA Series ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.