Nuevo rival: La Roja enfrentaría a Portugal días antes de que arranque el Mundial 2026 - Chilevisión

Tras la confirmación de que Chile no jugará ante España, este jueves se reveló que La Roja se mediría nada menos que a Portugal en un amistoso.

Según consignó La Tercera, el combinado nacional chocaría contra los lusos días antes de que arranque el Mundial 2026.

El compromiso debería ser oficializado en las próximas horas, formando parte de la planificación con miras al nuevo proceso.

En principio, el cotejo se realizaría en territorio europeo en la fecha FIFA de junio, esto porque sería una de las despedidas del cuadro capitaneado por Cristiano Ronaldo de su gente.

Cabe recordar que Portugal forma parte del Grupo K junto a Uzbekistán, Colombia y el ganador del repechaje internacional que disputarán República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

El último antecedente entre Chile y Portugal

La última vez que Chile y el conjunto luso se enfrentaron fue en la recordada semifinal de la Copa Confederaciones 2017.

La Roja se impuso 3-0 en penales en aquella oportunidad tras igualar 0-0 en el tiempo regular, con Claudio Bravo tapando tres lanzamientos y dándole la clasificación al equipo de Todos a la final.