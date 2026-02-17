Con nombres importantes: La nómina de Chile Sub 20 pensando en próximo Sudamericano - Chilevisión

La Selección Chilena dio a conocer este lunes su nómina para un nuevo microciclo Sub 20, comenzando a preparar el nuevo ciclo.

El entrenador Sebastián Miranda convocó a 33 jugadores para una serie de entrenamientos, los que se realizarán en el CAR José Sulantay de Quilín.

La lista es encabezada por siete futbolistas de Colo Colo. Entre ellos está Yastin Cuevas, delantero de 17 años que tiene un gol y una asistencia en la actual Liga de Primera.

A ellos se suman jóvenes que fueron importantes en el Mundial Sub 17 del 2025 como el lateral Martín Jiménez, el defensa Bruno Torres y el ariete Ian Alegría.

El objetivo de La Roja es sumar ritmo de cara al Sudamericano de la categoría el 2027, torneo que entrega pasajes para el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán.

Nómina de Chile Sub 20 para microciclo de febrero

Arqueros:

Gabriel Maureira - Colo Colo

Maximiliano Mateluna - Palestino

Lucciano Maggio - Everton

Manuel Escobar - Deportes Puerto Montt

José Alburquenque - Universidad de Chile

Defensas:

Valentín Sánchez - Unión San Felipe

Martín Jiménez - Audax Italiano

Francisco Daza - Universidad Católica

José Movillo - O'Higgins

Bruno Torres - Colo Colo

Cristopher Valenzuela - Santiago Wanderers

Tayzo Bahamondez - Santiago Wanderers

Vicente Rivas - Colo Colo

Juan Poblete - O'Higgins

Vicente Cabrera - Unión Española

Volantes:

Matías Moya - Colo Colo

Joaquín Soto - Unión La Calera

Mario Sandoval - Audax Italiano

Cristóbal Villarroel - Santiago Wanderers

Benjamín Pérez - Colo Colo

José Rojas - Universidad de Chile

Juan Garrido - Deportes Temuco

Milovan Velászquez - Deportes La Serena

Amaron León - Everton

Matías Riquelme - Universidad de Chile

Vicente Martínez - Colo Colo

Delanteros: