Con nombres importantes: La nómina de Chile Sub 20 pensando en próximo Sudamericano - Chilevisión

El entrenador Sebastián Miranda convocó a un total de 33 jugadores, entre los que hay varios jugadores que han generado ruido en la Liga de Primera.
Martes 17 de febrero de 2026 | 09:46
La Selección Chilena dio a conocer este lunes su nómina para un nuevo microciclo Sub 20, comenzando a preparar el nuevo ciclo.
El entrenador Sebastián Miranda convocó a 33 jugadores para una serie de entrenamientos, los que se realizarán en el CAR José Sulantay de Quilín.
La lista es encabezada por siete futbolistas de Colo Colo. Entre ellos está Yastin Cuevas, delantero de 17 años que tiene un gol y una asistencia en la actual Liga de Primera.
A ellos se suman jóvenes que fueron importantes en el Mundial Sub 17 del 2025 como el lateral Martín Jiménez, el defensa Bruno Torres y el ariete Ian Alegría.
El objetivo de La Roja es sumar ritmo de cara al Sudamericano de la categoría el 2027, torneo que entrega pasajes para el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán.
Arqueros:
Defensas:
Volantes:
Delanteros: