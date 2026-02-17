 Con nombres importantes: La nómina de Chile Sub 20 pensando en próximo Sudamericano - Chilevisión
Con nombres importantes: La nómina de Chile Sub 20 pensando en próximo Sudamericano

El entrenador Sebastián Miranda convocó a un total de 33 jugadores, entre los que hay varios jugadores que han generado ruido en la Liga de Primera.

Martes 17 de febrero de 2026 | 09:46

La Selección Chilena dio a conocer este lunes su nómina para un nuevo microciclo Sub 20, comenzando a preparar el nuevo ciclo.

El entrenador Sebastián Miranda convocó a 33 jugadores para una serie de entrenamientos, los que se realizarán en el CAR José Sulantay de Quilín.

La lista es encabezada por siete futbolistas de Colo Colo. Entre ellos está Yastin Cuevas, delantero de 17 años que tiene un gol y una asistencia en la actual Liga de Primera.

A ellos se suman jóvenes que fueron importantes en el Mundial Sub 17 del 2025 como el lateral Martín Jiménez, el defensa Bruno Torres y el ariete Ian Alegría.

El objetivo de La Roja es sumar ritmo de cara al Sudamericano de la categoría el 2027, torneo que entrega pasajes para el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán.

Nómina de Chile Sub 20 para microciclo de febrero

Arqueros:

  • Gabriel Maureira - Colo Colo
  • Maximiliano Mateluna - Palestino
  • Lucciano Maggio - Everton
  • Manuel Escobar - Deportes Puerto Montt
  • José Alburquenque - Universidad de Chile

Defensas:

  • Valentín Sánchez - Unión San Felipe
  • Martín Jiménez - Audax Italiano
  • Francisco Daza - Universidad Católica
  • José Movillo - O'Higgins
  • Bruno Torres - Colo Colo
  • Cristopher Valenzuela - Santiago Wanderers
  • Tayzo Bahamondez - Santiago Wanderers
  • Vicente Rivas - Colo Colo
  • Juan Poblete - O'Higgins
  • Vicente Cabrera - Unión Española

Volantes:

  • Matías Moya - Colo Colo
  • Joaquín Soto - Unión La Calera
  • Mario Sandoval - Audax Italiano
  • Cristóbal Villarroel - Santiago Wanderers
  • Benjamín Pérez - Colo Colo
  • José Rojas - Universidad de Chile
  • Juan Garrido - Deportes Temuco
  • Milovan Velászquez - Deportes La Serena
  • Amaron León - Everton
  • Matías Riquelme - Universidad de Chile
  • Vicente Martínez - Colo Colo

Delanteros:

  • Vicente Vargas - Santiago Wanderers
  • Ignacio Flores - Santiago Wanderers
  • Cristian Rocha - Deportes Temuco
  • Yastin Cuevas - Colo Colo
  • Martín Mundaca - Coquimbo Unido
  • Ian Alegría - Palestino
  • Martín Castro - O'Higgins

