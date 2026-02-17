Inferior al que recibía en Colo Colo: El sueldo que cobraría Óscar Opazo en su nuevo club - Chilevisión

Everton estaría muy cerca de fichar a Óscar Opazo, jugador que busca club luego de quedar libre de Colo Colo a fines de la temporada 2025.

Los Ruleteros apuestan a contratar un futbolista de experiencia para mejorar la mala imagen que están dejando en la Liga de Primera, donde no suman puntos en las primeras tres fechas.

En ese escenario, el Torta arribaría al archirrival del club que lo formó y en el que se ganó el respeto de los hinchas: Santiago Wanderers.

El sueldo que cobraría Óscar Opazo en Everton

El acuerdo económico entre las partes estaría casi cerrado, lo que implica una reducción importante en el salario del lateral con respecto a su contrato en el Cacique.

Según consignó La Tercera, el conjunto de Viña del Mar le ofreció a Opazo un sueldo cercano a los 6 millones de pesos, monto que aumentaría con bonos y objetivos logrados.

La cifra es bastante menor a la que cobraba en el Popular, donde recibía poco más de 20 millones cada 30 días.

El defensor de 35 años viene de tener poco rodaje en Colo Colo, jugando solamente 15 partidos la última campaña en la que no convirtió goles.