A 5 años de evitar el descenso: En qué están los futbolistas de Colo Colo que jugaron la promoción - Chilevisión

El recordado partido ante Universidad de Concepción tuvo a nombres poco recordados en el Cacique, entre los que hay juveniles, retirados y otros que fueron muy queridos.
Martes 17 de febrero de 2026 | 11:19
El 17 de febrero del 2021 quedó marcado en la historia de Colo Colo. En aquella jornada, el Cacique enfrentó a Universidad de Concepción buscando evitar el descenso.
La pésima campaña en la temporada 2020 mandó a Los Albos a disputar la promoción, chocando contra el Campanil en el Estadio Fiscal de Talca.
Pese al nerviosismo que recorría por jugadores e hinchas, el elenco de Macul puso fin a su pesadilla, ganó 1-0 con gol de Pablo Solari y mantuvo la categoría.
A cinco años de uno de los duelos más importantes de su historia, el Popular tuvo una verdadera reestructuración en su plantel.
En concreto, solamente un futbolista de los que sumó minutos en la promoción se mantiene en el club, regresando esta temporada tras dos préstamos.
Se trata de Jeyson Rojas, quien pasó por Unión Española y La Serena y que ahora se ganó la confianza del entrenador Fernando Ortiz.
La formación de Colo Colo tuvo nombres que se fueron casi en silencio, como es caso de Felipe Campos, Ignacio Jara o Javier Parraguez.
A ellos hay que sumar a Ethan Espinoza, delantero que tuvo una buena campaña con Santiago Wanderers el 2025 y que fue fichado por Deportes Concepción este año.
