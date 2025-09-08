Pablo Solari se ilusiona y abre la chance a volver a Colo Colo: “Me encantaría” - Chilevisión

A tres años de dejar Colo Colo, Pablo Solari mantiene intacto su cariño por el club y mostró sus deseos de volver en algún momento al Cacique.

El Pibe dejó un grato recuerdo en Los Albos, siendo pieza fundamental en el equipo que se salvó del descenso en la temporada 2020 y que posteriormente fue campeón de la Copa Chile al año siguiente.

En entrevista vía Kick con el streamer "Cocoliso", el actual delantero del Spartak de Moscú confesó sus ganas de vestir nuevamente la camiseta del cuadro de Macul.

"Obviamente. Siempre voy a querer volver, me encantaría, la gente me brinda mucho cariño. A Colo Colo siempre lo llevaré en el corazón, es donde inicié mi carrera", comentó.

El argentino se mostró "agradecido" con Talleres por hacer las inferiores allí, pero fue tajante al mencionar que "mi carrera profesional la inicié en Colo Colo".

Pablo Solari destaca a Lucas Cepeda

Adicionalmente, Solari elogió a Lucas Cepeda y aseguró que puede dar el salto a ligas más competitivas. "Es muy bueno, la verdad es que me gusta mucho cómo juega", aseguró.

El extremo trasandino apuntó que "jugamos en una posición parecida y es muy bueno, saca mucha diferencia".

"Yo creo que él puede dar el salto a Europa tranquilamente, en el Superclásico (contra Universidad de Chile) la rompió", añadió.