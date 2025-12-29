Arranca la era de Paqui: Francisco Meneghini fue oficializado como nuevo entrenador de la U - Chilevisión

Se acabó la teleserie. Universidad de Chile puso fin a los rumores y oficializó este lunes a Francisco Meneghini como su nuevo entrenador.

Paqui fue confirmado como nuevo estratega de Los Azules, tomando el lugar que dejó Gustavo Álvarez que se fue tras dos temporadas en el club.

En la presentación, el cuadro laico recordó que el argentino conocer la institución al haber integrado los cuerpos técnicos de Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece.

"Si bien hoy unimos nuestros caminos profesionales con Meneghini para dirigir al primer equipo masculino, el entrenador ya conoce nuestra institución al haber trabajado como analista junto al exitoso cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, en 2011, y con Sebastián Beccacece, como ayudante técnico, en 2016", señalaron.

El camino de Paqui Meneghini, nuevo entrenador de la U

Nacido en 1988, Meneghini trabajó como analista en la Selección Chilena en el periodo de Marcelo Bielsa, para posteriormente ser ayudante con diferentes estrategas.

Su carrera como DT principal comenzó en La Calera el 2018, pasando por Audax Italiano, Everton, Defensa y Justicia de Argentina y O'Higgins de Rancagua.

En Los Celestes, logró un gran rendimiento este 2025, clasificando a la fase previa de la Copa Libertadores al terminar tercero en la Liga de Primera.