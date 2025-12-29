De quedarse sin Mundial a la ilusión de una renovación: Así fue el complejo 2025 de La Roja - Chilevisión

El 2025 se transformó en un año muy duro para la Selección Chilena. Pese a que partió con esperanza de remontar en las Eliminatorias, no hubo caso y La Roja se quedó afuera del Mundial 2026.

El último lugar en las Clasificatorias ratificó que el combinado nacional no estará en la cita planetaria, algo que se repite por tercer proceso en forma consecutiva.

Sin embargo, los últimos triunfos sobre Perú y Rusia alimentan la ilusión de cara a lo que viene, especialmente con la llegada del esperado recambio.

El 2025 de La Roja: De la ilusión al golpe final y la salida de Ricardo Gareca

Chile comenzó el año con un triunfo 6-1 ante Panamá en el Estadio Nacional en febrero, alimentando el sueño de que se podía al menos pelear hasta el final por un cupo en el certamen.

Lamentablemente, marzo fue fatal con la caída contra Paraguay y el empate frente a Ecuador en casa, dejando el sueño mundialista al límite.

El golpe final llegó en junio. La Roja sufrió derrotas con Argentina y Bolivia y se despidió de forma matemática hasta del repechaje, todo esto a falta de dos jornadas para el cierre del proceso.

A raíz de esto, el entrenador Ricardo Gareca dejó su cargo minutos después de perder con La Verde en El Alto, poniendo fin a un ciclo en el que cosechó solamente 4 victorias en un año y medio (solamente uno a nivel oficial).

Los triunfos que animan a la Selección Chilena

A partir de ese momento, Nicolás Córdova comandó el barco y estuvo, junto a Sebastián Miranda, en el cierre de las Eliminatorias y los últimos amistosos.

El DT interino sacó de las convocatorias a la Generación Dorada y se la jugó por futbolistas jóvenes, obteniendo un empate sin goles con Uruguay en la última jornada de las Clasificatorias.

En octubre y noviembre llegaron los triunfos sobre Rusia y Perú (en dos oportunidades), donde hubo buenos rendimientos y una actitud que anima al combinado nacional a tener un mejor futuro.

De hecho, la última victoria sobre La Bicolor se dio con un jugador menos y con un gran gol de Darío Osorio, uno de los llamados a ser la cara del nuevo plantel.

En total, el equipo de Todos cerró el año con 4 festejos (todos en compromisos amistosos), 2 empates y 4 caídas.

Ahora, La Roja preparará un 2026 en el que disputará solamente amistosos, los que serán muy útiles de cara a los próximos desafíos oficiales que serán recién el 2027.

Sub 20 y Sub 17 compitieron en Mundiales

Además de la adulta, el 2025 tuvo a la Sub 20 y Sub 17 compitiendo en los mundiales de su categoría con diferentes resultados.

Por un lado, los menores de 20 años lograron pasar la primera fase del certamen realizado con éxito en nuestro país, aunque se fueron en octavos de final siendo goleados 4-1 por México.

En tanto, la Sub 17 dijo presente en Qatar y peleó hasta último minuto la clasificación a la siguiente ronda, quedando afuera por diferencia de goles en un grupo en el que todas las selecciones quedaron con 4 puntos.

Pese a la amargura, el equipo se fue con sensaciones positivas al competir de igual a igual con Francia, Uganda y Canadá, dando a entender que puede haber nuevos futbolistas de renombre.