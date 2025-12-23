¿Mejor o peor que el año pasado? Así fue el 2025 de La Roja en el Ranking FIFA - Chilevisión

Con una leve alza terminó el 2025 la Selección Chilena en el Ranking FIFA, quedando en el puesto 52° en la última actualización entregada este lunes.

La Roja subió un lugar con respecto al mes anterior, sumando 1.487 puntos y continuando noveno si se cuentan solamente los elencos sudamericanos.

En esta instancia, el combinado nacional supera solamente a Bolivia que se mantiene 76°, aunque La Verde podría escalar si supera el repechaje internacional y clasifica al Mundial 2026.

¿Cómo fue el 2025 de La Roja en el Ranking FIFA?

Chile comenzó 50° en el escalafón en enero de este año, bajando dos lugares luego de la fatídica doble fecha de Eliminatorias de marzo.

En ese momento, la escuadra que todavía comandaba Ricardo Gareca perdió con Paraguay y empató con Ecuador, hipotecando la posibilidad de acceder a la cita planetaria.

En julio pasado, La Roja llegó a ser 57° al caer con Argentina y Bolivia, sentenciando todas las opciones de meterse en el certamen y culminando el ciclo del Tigre.

Ya con Nicolás Córdova en el banco, octubre y noviembre marcaron alzas producto de las victorias sobre Perú (en dos ocasiones) y Rusia.

Ahora, el cuadro nacional se prepara para un 2026 en el que tendrá varios amistosos, aunque deberá esperar recién hasta el 2027 para tener partidos por los puntos.