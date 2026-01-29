¿Posterior al Mundial 2026? Pablo Milad responde por la búsqueda de nuevo DT para La Roja - Chilevisión

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, nuevamente se refirió a los plazos para la llegada del nuevo entrenador de la Selección Chilena.

En un punto de prensa, el máximo dirigente del fútbol nacional respaldó la labor de Nicolás Córdova, quien asumió el mando de La Roja luego de la salida de Ricardo Gareca.

Pese a esto, descartó que tenga en mente dejarlo como el DT definitivo y aseguró que "él sabe que está en un proceso que se está cumpliendo de buena forma. Pero está dentro del proceso. No se ha pensado en él para que sea el técnico definitivo".

"Esto lo hemos conversado con él, está haciendo un trabajo de transición para cuando llegue el técnico definitivo por cuatro años", agregó.

Los plazos para elegir al futuro DT de La Roja

Consultado sobre si hay una fecha límite, el directivo comentó: "Mientras tengamos partidos internacionales y los jugadores sigan con un trabajo ordenado y seguimientos, que haya una buena comunicación, no tenemos tanta prisa".

En ese punto, Milad remarcó que "se está cumpliendo el objetivo de que jueguen, experimentan y vayan creciendo".

"Lo he dicho, después del Mundial 2026 se abrirán muchas posibilidades de entrenadores. Buscaremos a uno que se adapte y que sepa del fútbol chileno", agregó.

Respecto a si participará en la elección del estratega, teniendo en cuenta que a fin de año hay elecciones en la ANFP, el dirigente apuntó que "yo no quiero participar en la decisión del técnico, como no he participado históricamente".

"Siempre he sido uno más de los que han decidido. Siempre las propuestas han sido por los gerentes deportivos, nunca por el directorio", sentenció.