Chile no pudo ante la fortaleza de Estados Unidos y cayó en amistoso internacional - Chilevisión

La Selección Chilena sufrió una dura derrota en su primer partido del año, cayendo 5-0 ante Estados Unidos este miércoles en un amistoso internacional.

La Roja no pudo ante la potencia de las norteamericanas, escuadra que actualmente se ubica 2° en el Ranking FIFA y que es candidata a a llegar a instancias finales del Mundial 2027.

Croix Bethune, Jameese Joseph, Emily Sams, Emma Sears y Trinity Rodman anotaron para el cuadro de las Barras y Las Estrellas, desatando la alegría de los cerca de 8.000 hinchas que llegaron al Harder Stadium de Santa Bárbara, California.

Por el lado de las nacionales, la arquera Ryann Torrero tuvo atajadas importantes que impidieron que el resultado sea todavía más abultado.

El encuentro marcó el inicio de un 2026 determinante para el combinado nacional, donde disputará la última etapa de la Liga de Naciones Femenina.

Este torneo entrega dos cupos directos a la cita planetaria que se realizará en Brasil, además de otros dos boletos a un repechaje.

¿Cuándo juega Chile por la Liga de Naciones Femenina?

La próxima presentación de Chile en la Liga de Naciones Femenia será el 10 de abril, día en que recibirá nada menos que a Argentina.

Dicho cotejo será en una fecha triple que se completará con los encuentros ante Colombia (visita) y Uruguay (visita).