Chile vs Estados Unidos EN VIVO: Dónde verlo ONLINE y GRATIS amistoso La Roja Femenina - Chilevisión

La Selección Chilena Femenina disputa su primer partido del 2026, enfrentando este miércoles nada menos que a Estados Unidos en un amistoso de lujo.

La Roja tiene una gran prueba pensando en la Liga de Naciones Femenina, torneo que se retoma en abril y que entrega pasajes para el Mundial 2027.

El rival en esta oportunidad es el cuadro de las Barras y las Estrellas, consideradas actualmente como la segunda mejor del mundo en el Ranking FIFA.

Chile vs Estados Unidos en amistoso internacional: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante Estados Unidos será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará todos los detalles en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, el amistoso internacional lo podrás totalmente gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Estados Unidos GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver a las dirigidas por Luis Mena, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Chile vs Estados Unidos?

El compromiso del combinado nacional contra las norteamericanas inicia a las 00:00 de Chile este miércoles 28 de enero (medianochel del martes 27), disputándose en el Harder Stadium de Santa Bárbara, California.