Chile vs Estados Unidos EN VIVO: Dónde verlo ONLINE y GRATIS amistoso La Roja Femenina - Chilevisión

La Roja visita a Estados Unidos en su primer partido del año, amistoso que se juega en California y que sirve de preparación para la Liga de Naciones Femenina.
Martes 27 de enero de 2026 | 15:18
La Selección Chilena Femenina disputa su primer partido del 2026, enfrentando este miércoles nada menos que a Estados Unidos en un amistoso de lujo.
La Roja tiene una gran prueba pensando en la Liga de Naciones Femenina, torneo que se retoma en abril y que entrega pasajes para el Mundial 2027.
El rival en esta oportunidad es el cuadro de las Barras y las Estrellas, consideradas actualmente como la segunda mejor del mundo en el Ranking FIFA.
El partido de Chile ante Estados Unidos será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará todos los detalles en todas sus plataformas.
Además de la TV abierta, el amistoso internacional lo podrás totalmente gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver a las dirigidas por Luis Mena, debes realizar el siguiente proceso:
El compromiso del combinado nacional contra las norteamericanas inicia a las 00:00 de Chile este miércoles 28 de enero (medianochel del martes 27), disputándose en el Harder Stadium de Santa Bárbara, California.