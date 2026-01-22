“Nuestro nuevo 35”: Felipe Loyola da el salto y es anunciado como refuerzo del Pisa - Chilevisión

Se acabó la espera. Felipe Loyola fue confirmado este jueves como flamante incorporación del Pisa de la Primera División de Italia.

El cuadro de la Torre oficializó en sus redes sociales al chileno, quien dejó Independiente y dio el esperado salto a Europa que se venía especulando desde la semana pasada.

"Nuestro nuevo número 35", señaló el elenco de Toscana, ratificando la camiseta que utilizará el nacional en la dura lucha por evitar el descenso que tendrá en su nueva casa.

Los millones que se lleva Independiente por Felipe Loyola

A mediados de esta semana, el cuadro de Avellaneda confirmó que la transferencia corresponde a un préstamo de seis meses con un cargo de 1.300.000 euros.

En caso de que Loyola juegue cinco partidos en este periodo, los italianos deberán pagar €5.500.000 por el 70% del pase y otro monto por objetivos.

Con esto, el volante es el cuarto chileno en sumarse a la Serie A. La lista la completan Guillermo Maripán (Torino), Matías Pérez (Lecce) y Damián Pizarro (Udinese).