Otro chileno: El sorpresivo elegido por Independiente para sustituir a Felipe Loyola - Chilevisión

Felipe Loyola dio el esperado salto a Europa. El volante dejó Independiente para convertirse en flamante refuerzo del Pisa de Italia.

En una operación cercana a los 7 millones de euros, el Rojo de Avellaneda aceptó la oferta y se quedó sin una de sus piezas más importantes del plantel.

Ante esto, el entrenador Gustavo Quinteros prepara un sorpresivo reemplazante que incluye la presencia de otro chileno.

Gustavo Quinteros elige a otro chileno para reemplazar a Felipe Loyola

Lejos de ir a buscar un nuevo jugador, el ex estratega de Colo Colo y Universidad Católica tiene en mente a dos futbolistas para tomar ese lugar.

"Trabajamos mucho con Lautaro Millán y Mateo Pérez Curci (juvenil) por si Loyola no está. Son dos opciones muy buenas que pueden hacer su trabajo, y lo pueden hacer muy bien", comentó el DT a la prensa local.

Con esto, el joven de 20 años sería uno de los elegidos, lo que implica un importante cambio de posición debido a que generalmente juega como volante ofensivo.

De concretarse esto, Millán tendría un rol más "combativo" en los partidos al tener que ir a la lucha constante con los mediocampistas rivales, tarea que Loyola cumplía al pie de la letra.

Cabe recordar que el ex Mundialista Sub 20 nació en Argentina, pero decidió representar a La Roja debido a que su padre nació en nuestro país.