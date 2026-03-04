Paraguay vs Chile EN VIVO: Dónde verlo ONLINE y GRATIS amistoso la Roja Femenina - Chilevisión

La Roja se mide a Paraguay buscando tomar ritmo para la Liga de Naciones Femeninal, partido que se juega en Ypané.
Miércoles 4 de marzo de 2026 | 11:43
La Selección Chilena Femenina disputa un nuevo partido internacional, enfrentando a Paraguay este miércoles en un exigente amistoso.
Con la Liga de Naciones Femenina como principal objetivo, La Roja se mide al conjunto guaraní buscando tomar ritmo en un año determinante.
De cara a este compromiso, el entrenador Luis Mena nominó a último momento a Javiera Grez producto de la lesión de Yastin Jiménez, ambas pertenecientes a Colo Colo.
El partido de Paraguay ante Chile será transmitido en vivo por Chilevisión, donde tendrás una amplia cobertura en todas sus plataformas.
Además de la TV abierta, este esperado amistoso internacional lo podrás ver totalmente gratis en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver a nuestra selección, debes realizar el siguiente proceso:
El encuentro de La Albirroja contra el combinado nacional comienza a las 19:00 horas de Chile de este miércoles 4 de marzo, disputándose en el Estadio CARFEM Ypané.