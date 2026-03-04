Paraguay vs Chile EN VIVO: Dónde verlo ONLINE y GRATIS amistoso la Roja Femenina - Chilevisión

La Selección Chilena Femenina disputa un nuevo partido internacional, enfrentando a Paraguay este miércoles en un exigente amistoso.

Con la Liga de Naciones Femenina como principal objetivo, La Roja se mide al conjunto guaraní buscando tomar ritmo en un año determinante.

De cara a este compromiso, el entrenador Luis Mena nominó a último momento a Javiera Grez producto de la lesión de Yastin Jiménez, ambas pertenecientes a Colo Colo.

Paraguay vs Chile en amistoso internacional: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Paraguay ante Chile será transmitido en vivo por Chilevisión, donde tendrás una amplia cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, este esperado amistoso internacional lo podrás ver totalmente gratis en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Paraguay vs Chile GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver a nuestra selección, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

A qué hora es el partido de Paraguay vs Chile

El encuentro de La Albirroja contra el combinado nacional comienza a las 19:00 horas de Chile de este miércoles 4 de marzo, disputándose en el Estadio CARFEM Ypané.