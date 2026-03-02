Alexis Sánchez no oculta su alegría por volver al gol en el Sevilla y amargar al Betis: “Fue hermoso” - Chilevisión

Tras lucirse con una gran palomita, Maravilla destacó la actitud de su equipo en el empate 2-2 por el Derbi Andaluz. "El Sevilla nunca se rinde", sostuvo.
Alexis Sánchez puso fin a su sequía de cuatro meses y volvió a marcar con el Sevilla, anotando en el empate 2-2 ante el Real Betis por LaLiga este domingo.
Maravilla fue clave en el Derbi Andaluz y marcó el descuento del Nervionense con una espectacular palomita, liderando a su equipo que rescató una igualdad clave frente a los dirigidos por Manuel Pellegrini.
El tocopillano infló el pecho luego del encuentro y valoró la actitud del plantel y del cuerpo técnico, señalando que este es el camino que el club tiene que tomar en los partidos grandes.
El delantero chileno habló sobre la clave para superar los dos goles de desventaja y destacó: "El Sevilla nunca se rinde. Creo que fue hermoso, porque de 2-0 tuvimos para ganarlo 3-2".
"se veía en el campo en el segundo tiempo que éramos otro equipo. Tocábamos, llegábamos de todos lados y creo que eso es el Sevilla", añadió.
En entrevista con el canal oficial de su escuadra, Sánchez remarcó que un aspecto importante fue "no perder la cabeza, que vamos a hacer un gol y vamos a remontar. Eso fue fundamental para el primero y después el segundo. Pudimos haberlo ganado".
Este fue el tercer gol del ariete nacional en la temporada. Anteriormente le marcó al Aláves y al Barcelona en el comienzo del torneo.
Con este resultado, el equipo de Maravilla y de Gabriel Suazo está en el puesto 11° de la tabla de posiciones con 30 puntos.