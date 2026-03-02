Alexis Sánchez no oculta su alegría por volver al gol en el Sevilla y amargar al Betis: “Fue hermoso” - Chilevisión

Alexis Sánchez puso fin a su sequía de cuatro meses y volvió a marcar con el Sevilla, anotando en el empate 2-2 ante el Real Betis por LaLiga este domingo.

Maravilla fue clave en el Derbi Andaluz y marcó el descuento del Nervionense con una espectacular palomita, liderando a su equipo que rescató una igualdad clave frente a los dirigidos por Manuel Pellegrini.

El tocopillano infló el pecho luego del encuentro y valoró la actitud del plantel y del cuerpo técnico, señalando que este es el camino que el club tiene que tomar en los partidos grandes.

La felicidad de Alexis Sánchez tras volver a anotar con el Sevilla

El delantero chileno habló sobre la clave para superar los dos goles de desventaja y destacó: "El Sevilla nunca se rinde. Creo que fue hermoso, porque de 2-0 tuvimos para ganarlo 3-2".

"se veía en el campo en el segundo tiempo que éramos otro equipo. Tocábamos, llegábamos de todos lados y creo que eso es el Sevilla", añadió.

En entrevista con el canal oficial de su escuadra, Sánchez remarcó que un aspecto importante fue "no perder la cabeza, que vamos a hacer un gol y vamos a remontar. Eso fue fundamental para el primero y después el segundo. Pudimos haberlo ganado".

Este fue el tercer gol del ariete nacional en la temporada. Anteriormente le marcó al Aláves y al Barcelona en el comienzo del torneo.

Con este resultado, el equipo de Maravilla y de Gabriel Suazo está en el puesto 11° de la tabla de posiciones con 30 puntos.