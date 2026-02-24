 A madrugar: La Roja tiene horarios confirmados para el FIFA Series de marzo - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

A madrugar: La Roja tiene horarios confirmados para el FIFA Series de marzo

La Roja conoció su programación para los primeros amistosos del 2026, donde se medirá a Cabo Verde y Nueva Zelanda en Oceanía.

Martes 24 de febrero de 2026 | 08:39

La Selección Chilena dio a conocer sus días y horarios para el FIFA Series 2026, instancia en la que disputará dos amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.

La Roja enfrentará a dos elencos que estarán en el Mundial 2026, grupo que completa Finlandia y tendrá como sede a Oceanía.

¿Cuándo y a qué hora juega La Roja en el FIFA Series 2026?

El primer partido del combinado nacional será el viernes 27 de marzo, día en que se medirá a Cabo Verde a partir de las 00:00 horas de Chile.

Posteriormente, el equipo de Todos chocará con Nueva Zelanda el lunes 30 del mismo mes a partir de las 3:15 horas de nuestro país, por lo que los hinchas deberán madrugar.

Estos encuentros serán dirigidos por Nicolás Córdova, quien dará a conocer la nómina oficial en las próximas semanas.

Cabe recordar que La Roja jugará este 2026 una serie de amistosos pensando en el próximo año, donde arrancarían las Eliminatorias al Mundial 2030.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Comienza otra teleserie: Alexis Sánchez pondría fin a su ciclo en Sevilla y regresaría a Sudamérica

Nuevo rival: La Roja enfrentaría a Portugal días antes de que arranque el Mundial 2026

Amistoso descartado: Las razones que le impidieron a La Roja jugar ante España

Con nombres importantes: La nómina de Chile Sub 20 pensando en próximo Sudamericano
Publicidad
Publicidad