Amistoso descartado: Las razones que le impidieron a La Roja jugar ante España - Chilevisión

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, confirmó que la Selección Chilena no jugará un amistoso ante España en la previa del Mundial 2026.

Pese a que desde la prensa hispana aseguraron que el duelo estaba programado para el 8 de junio en México, el duelo finalmente no se llevará a cabo.

"Lo de España nunca fue al 100%. Tuvimos conversaciones con el presidente de la federación, que es muy cercano, tenemos muy buena relación las dos federaciones", comentó el máximo dirigente del fútbol chileno.

¿Qué dijo Pablo Milad sobre el amistoso de Chile vs España?

Respecto a las razones que impedirán el choque de La Roja contra los europeos, el directivo afirmó que "no se llegó a concretar por el hecho de que tenían demasiadas ofertas, de diferentes ciudades de México".

"(Ellos) le ofrecían: 'Vengan a jugar aquí, les damos tal y tal cosa'. Y eso fue un hecho que no aseguró el partido", agregó.

Frente a ese escenario, Milad aseguró que "estamos concretando partidos ya en Europa, que vamos a dar a conocer en los próximos días, firmando los contratos correspondientes".

El líder de la ANFP recalcó que estos rivales serán selecciones del viejo continente, buscando que el combinado nacional tome ritmo de cara al nuevo proceso.