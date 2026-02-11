Alarma en España: Figura sufre grave lesión y se perdería amistoso con Chile y el Mundial 2026 - Chilevisión

España sumó su primera gran alarma de cara el Mundial 2026. Se trata de Samu Aghehowa, delantero del Porto que se lesionó y quedó casi descartado el gran evento.

El ariete de 21 años sufrió la rotura del ligamento cruzado de una de sus rodillas, situación que lo alejará de las canchas por al menos seis meses.

Salvó una recuperación casi milagrosa, el atacante se perderá todo lo que queda de temporada y la cita planetaria que comienza en junio.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Con esto, La Roja europea pierde una pieza de cara al amistoso contra Chile, el que se jugaría el 8 de junio en México a una semana de que arranque el certamen.

Tras su buen rendimiento en Portugal, el nacido en Melilla había ganado espacio en la consideración del entrenador Lusi de la Fuente, llegando a disputar cuatro encuentros con la selección absoluta.

El mensaje de Samu Aghehowa tras sufrir grave lesión

Una vez conocida la noticia, Samu se descargó en sus redes sociales y confesó que vivió "el día más desafortunado de mi carrera. He sufrido una lesión grave. Todavía no lo creo, estoy devastado más allá de las palabras".

"Voy a estar fuera de la cancha por unos meses. Me duele no poder ayudar al equipo como me gustaría, luchando en el campo. Ahora soy un seguidor más apoyando nuestros objetivos", agregó.

Junto con agradecer el apoyo, el ex futbolista del Alavés comentó en que se preparará para "volver más fuerte que nunca".