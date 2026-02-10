Tras 8 años juntos: Famoso futbolista confirma quiebre con su esposa y provoca revuelo en España - Chilevisión

El futbolista español Álvaro Morata alzó la voz tras el quiebre con Alice Campello, con quien estuvo por más de 8 años.

El delantero del Como de Italia confirmó que está separado de la influencer, madre de sus hijos que lo acompañó en su periplo por diferentes clubes del mundo.

Ante la ola de especulaciones por su ruptura, el campeón de la Eurocopa 2024 con su selección decidió romper el silencio y afirmó que su ex pareja no es la única que lo está pasando mal.

La confesión de Álvaro Morata

En declaraciones al programa Fiesta, Morata aseguró que "estamos sufriendo porque somos dos personas que se quieren, pero no se entienden".

"No lo está pasando peor que yo porque muchos medios dicen que ella está dolida, pero no, quiero dejar claro que estamos mal los dos, no es que ella esté despechada, estamos los dos mal", agregó.

En ese escenario, el ex atacante del Real Madrid confesó que no está interesado en iniciar un nuevo romance, remarcando que no tiene "ni amiga especial ni nada, no me apetece eso ahora".

"El día que tenga una amiga especial me pasearé con ella con total normalidad y lo verán. Las personas que dicen que hay terceras personas en una separación así y con niños por medio es que no tienen corazón", agregó.

Consultada por esta situación, Campello entregó escuetas declaraciones en las que reconoció estar "tranquila".