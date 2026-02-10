La fuerte defensa de Rocío Toscano a Sammis Reyes por constante hate: “Envidiosos y resentidos” - Chilevisión

Rocío Toscano defendió a Sammis Reyes ante las constantes críticas en redes sociales, valorando el reciente nacimiento de su hija.

Todo se originó tras un posteo del deportista, quien subió cuatro fotos a Instagram entrenando con el mensaje "Nunca olvidar: El que ríe último, ríe mejor".

La publicación desató una de reacciones, donde sus seguidores destacaron la actitud del ex jugador de la NFL por el constante hate que recibe en las redes.

Rocío Toscano defiende a Sammis Reyes

Ante esto, la actriz comentó: "Increíble la cantidad de hombres envidiosos y resentidos, lo peor de todo o lo mejor, como lo queramos ver, es que están aquí, en cada uno de tus post, tirándote toda su frustración que tienen dentro".

"¿Qué culpa tienes tú de simplemente ser tú? ¿Por qué les afecta tanto que ocupan minutos de su vida en escribirte y criticarte cada vez que pueden?", agregó.

Toscano no se quedó ahí y apuntó que "las personas felices y exitosas no ocupan su tiempo en bardear a nadie porque están ocupadas en ser felices y exitosos".

Para terminar, la artista de 32 años le deseó lo mejor a Reyes y a Emilia Dides por el naciemiento de su hija. "Ahora es cuando empieza el real aprendizaje de la vida", concluyó.

El comentario superó los 500 likes en pocos minutos, aunque también recibió respuestas negativas de parte de algunos sujetos.

Mira el comentario acá