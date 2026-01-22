 Rocío Toscano sorprende a seguidores al mostrar su avanzado embarazo: “Primera oficial” - Chilevisión
Rocío Toscano sorprende a seguidores al mostrar su avanzado embarazo: “Primera oficial”

La actriz publicó fotos en redes sociales a la espera del nacimiento de su tercer hijo, el que llegará al mundo fruto de su relación con un futbolista profesional.

Jueves 22 de enero de 2026 | 12:30

Tras dar a conocer que espera su tercer hijo, Rocío Toscano dio luces en sus redes sociales de cómo va su nuevo embarazo.

La reconocida actriz chilena confirma a principios de año que nuevamente será madre, esta vez junto al futbolista profesional Agustín Ambiado.

La artista subió dos fotos a su Instagram en las que posa tocándose el abdomen, todo mientras disfrutaba de una tarde de sol en el sur de Chile.

"Primera oficial embarazada, jeje. 15 semanas y media de mi bebé", señaló en un posteo que alcanzó los 20 mil likes y se repletó de comentarios de sus seguidores.

El amor entre Rocío Toscano y Agustín Ambiado

El romance de Toscano con el jugador nacional se hizo público a mediados de septiembre de 2025, luego de que se viralizaran historias en Instagram.

Ambiado es defensa y en la última temporada jugó en Provincial Osorno, equipo perteneciente a la Segunda División Profesional de nuestro país.

Anteriormente, el zaguero estuvo en clubes como Rengo, Deportes Concepción y Deportes Concepción, llegando a Los Toros el 2024.

