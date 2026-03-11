La sincera reflexión de Gala Caldirola por su relación con Mauricio Pinilla: “Destinada a fracasar” - Chilevisión

Gala Caldirola alzó la voz por su romance con Mauricio Pinilla, dando a conocer cómo se sintió en el momento en el que estuvo con el ex futbolista.

La modelo y Pinigol fueron pareja el 2023. A tres años de eso, la española habló en el podcast de Danilo21 sobre la exposición que se generó y a lo comentarios recibidos.

En primer término, la influencer se sinceró y aseguró que "era una relación destinada a fracasar. Dos personas muy heridas dándose contención y tratando de cuidarse las heridas, pero estaba destinada a fracasar".

Junto con recalcar que "me afectó mucho", la chica reality recordó que fue muy criticada "por hacer nada, porque yo no hice nada malo".

"Yo no me metí nunca en una relación, yo no quise hacerle daño a nadie, no fui un impedimento entre un padre y sus hijos. Simplemente era una persona tratando de rehacer su vida, y además de sostener a alguien que estaba mal", agregó.

En ese punto, insistió en que "me cargaba con el muerto que no me correspondía, porque yo nada que ver ahí. Yo me tenía que hacer cargo de mi ex marido (Mauricio Isla), y con él tenemos una muy buena comunicación y nunca tuvimos ningún tipo de problema por esto".

Gala Caldirola se defiende de constantes críticas

En el espacio, Caldirola salió al paso de las constantes críticas por su vida personal, remarcando que "puedo tener muchos defectos, pero entre esos no está ser una mujer que le interesa lo material".

"Yo soy bien trabajadora y lo he demostrado a lo largo de estos años. Si tengo que hacer realities porque necesito la plata, lo hago. Si tengo que trabajar en comunicaciones, trabajo", añadió.

Finalmente, la modelo señaló que "si tuviera que algún día limpiar baños, servir café o ser veterinaria, lo haría. Porque me gusta trabajar y tener mi indepedencia".