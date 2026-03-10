A meses de conocerla: Futbolista le dio millonario regalo a su nueva pareja y generó ruido en Argentina - Chilevisión

En medio de su intento por volverse una pieza importante en el Chelsea de Inglaterra, el futbolista Alejandro Garnacho hizo noticia por un suculento regalo que le dio a su nueva pareja.

A meses de separarse de Eva García, madre de su hijo, el argentino inició un romance con la creadora de contenidos española, Adriana Lobaz.

Si bien ninguno ha hecho pública la relación, las fotos que subieron hace algunos meses en Egipto terminó por delatarlos a ambos.

El millonario regalo de Alejandro Garnacho a su pareja

En ese escenario, en el programa Mitre Live dieron a conocer el millonario obsequio de parte del delantero de 21 años a la influencer.

Según consignaron en dicho espacio, Garnacho "le ha dado una tarjeta de crédito sin límite de gasto para que pueda comprar lo que quiera".

Una prueba de esto serían los constantes viajes que Lobaz estaría realizando de Madrid a Londres, los que se habrían hecho en un avión privado.

En el citado medio recalcaron que la cercanía entre ambos se trataría solamente de una "aventura", descartando de plano que sea "algo serio" o con proyecciones a futuro.

Tras pasar del Manchester United al Chelsea a mediados del 2025, atacante trasandino ha jugado 32 partidos esta temporada en los que marcó 7 goles.

Pese a estar en uno de los equipos más importantes de mundo, el ariete dejó de considerado en la Selección Argentina.