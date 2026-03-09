Llevarían meses: La singular “pista” que evidenciaría romance de Jorge Valdivia con su nueva pareja - Chilevisión

El amor nuevamente habría tocado la puerta de Jorge Valdivia. El reconocido ex futbolista estaría iniciando un romance con una importante empresaria.

De acuerdo a lo informado por Primer Plano, el Mago llevan algunos meses junto a Priscila Armenakis, dueña de una agencia de viajes.

Apodada como "Titi", la joven es periodista de profesión y se dedica al rubro de planificación de vuelos y vacaciones desde hace varios años.

El "indicio" que habría revelado amor entre Jorge Valdivia y Priscilla Armenakis

En el programa de Chilevisión dieron a conocer una singular "pista" que habría delatado el romance entre ambos. Se trata de las reacciones en redes sociales.

Por ejemplo, Valdivia sigue en Instagram el perfil personal de Armenakis, a lo que hay que sumar sus constantes likes en fotos de su agencia de viajes.

Uno de esos "Me Gusta" se dio en diciembre del 2025, lo que entregaría indicios sobre el periodo que llevarían el otrora mediocampista y Armenakis.

Cecilia Gutiérrez complementó la información y detalló que esta es la primera relación "seria" del Mago luego de su ruptura con Maite Orsini.

De hecho, afirmó que realizaron un viaje al sur de Chile a comienzos de año, la que se dio con un permiso especial debido a que el ex futbolista sigue en un proceso judicial.