“Es increíble”: El reconocimiento de Arturo Vidal a Marité Matus por crianza de sus hijos - Chilevisión

Una profunda reflexión hizo Arturo Vidal sobre su familia, aprovechando de elogiar a su ex esposa Marité Matus por la crianza de sus hijos.

El King no ocultó su cariño por la influencer, contando una particular anécdota sobre uno de los adornos de su casa.

Todo se dio en el podcast Enfocados, donde el futbolista nacional conversó con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, ex jugadores de la Selección Peruana.

Arturo Vidal destaca a Marité Matus

En el espacio, los entrevistadores valoraron que el Rey mencione constantemente a su familia, mencionado que el ex seleccionado nacional los recibió "en la casa de sus hijos".

El Rey agradeció estas palabras y señaló que "eso para mí es importante. Tengo tres hijos maravillosos que para mí son lo más importante que tengo, que me dio el Señor. Todo lo que he ganado en la vida se los trato de dar a ellos", comentó.

En ese instante, Vidal aprovechó de alabar a Matus. "La madre también, es increíble cómo los ha criado. Eso me tiene muy feliz", sostuvo.

"Ustedes saben que uno puede no tener nada y vamos igual, peleamos y nos armamos de nuevo. Pero siempre lo más importante es la familia. Si la familia está bien, lo demás sale todo bien", añadió.

Aprovechando el momento, Guizasola le preguntó por un enorme Buda que hay en el patio, a lo que el bicampeón de América contestó: "(Fue) la mamá de los niños. A Marité le gusta mucho. A mí me sorprendió".