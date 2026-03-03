“No ves que...”: Maura Rivera responde a inesperado comentario sobre Mark González - Chilevisión

Maura Rivera se cansó y respondió a un inesperado comentario en redes sociales, donde se le consultó sobre si había "cambiado" a Mark González.

La situación se originó luego de un posteo de la bailarina paseando una playa en Miami, ciudad en la que vive junto a su familia desde hace un largo tiempo.

La publicación incluyó imágenes en el mar y en el auto junto al ex futbolista nacional, con quien se casó el 2011 en una recordada ceremonia.

La respuesta de Maura Rivera a usuario

En ese escenario, un usuario le indicó a la ex integrante de Rojo: "¿Cambió marido?", lo que desató una contundente respuesta.

"Si po, no ves el que sale en la foto 6. Y que además me comenta", contestó la artista, llenándose de likes de parte de sus seguidores.

Precisamente, González aparece en el posteo tomándose una selfie con su esposa, gozando de una de las ciudades más visitadas de Estados Unidos.