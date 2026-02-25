Claudio Valdivia ratificó quiebre con Pía Weidmann: La explicación que dio a sus seguidores - Chilevisión

A poco menos de un mes de revelar el romance, Claudio Valdivia confirmó que ya no está con Pía Weidmann.

En un video publicado en su Instagram, el ex futbolista aclaró que finalizó su vínculo amoroso con la bailarina que conoció en su participación en Fiebre de Baile.

"La pregunta que se repite mucho. Ustedes fueron testigos de nuestra relación que comenzó en enero y ahora van a ser testigos de mi verdad", señaló en primera instancia.

¿Qué dijo Claudio Valdivia a sus seguidores?

El influencer compartió una historia en la que recalcó: "Nosotros ya no estamos juntos. Yo le deseo lo mejor a ella".

Valdivia afirmó que Weidmann "está con el proyecto del baile", remarcando que "deseo que le vaya muy bien y estoy seguro que así va a ser".

"Por mi parte, estoy con otros proyectos personales que pronto los van a ver y decidí enfocarme en eso. Estoy soltero, estoy bien y ahí está", agregó.

El amor entre ambos se hizo público a inicios de febrero en la final del exitoso programa de Chilevisión, apareciendo juntos en el Movistar Arena.

En el espacio, la artista fue pareja artística con el actor Francisco Reyes, conociendo al otrora jugador profesional en los diferentes ensayos y backstage.