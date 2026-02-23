En pantalla gigante: Revelan reacción de Luis Jiménez al ver a Coté López en la Gala de Viña - Chilevisión

Luis Jiménez y Coté López dieron que hablar en el inicio del Festival de Viña 2026, luego de participar en la Gala el pasado viernes 20 de febrero.

La empresaria fue una de las primeras en lucirse en la alfombra roja, caminando por primera vez junto a su nueva pareja, el joven Lucas Lama.

En ese marco, en las últimas horas se dio a conocer un video que muestra la reacción del Mago al observar a su ex esposa apareciendo en el evento.

La reacción de Luis Jiménez al ver a Coté López en la Gala de Viña

En imágenes mostradas en Plan Perfecto, gentileza del equipo de prensa "Larimar", se vio al ex futbolista junto a sus hijos disfrutando del backstage de la instancia.

Al momento de notar que en la pantalla gigante están López y Lama, Jiménez se dio la vuelta y empezó a mirar su celular.

Mariela Sotomayor, quien presenció la reacción del otrora volante, comentó al programa de Chilevisión que "en un momento la Coté hace un 'koala' con la pareja. Y el Mago se da vuelta".

El propio ex futbolista fue consultado por la diferencia de edad de la influencer con el modelo (9 años). "Me da lo mismo, cada uno es libre de hacer lo que quiere", señaló.