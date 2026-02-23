¿No fue su mejor rutina? Stefan Kramer se sincera tras su paso por Viña 2026 - Chilevisión

Una vez completada su presentación en Viña 2026, Stefan Kramer reflexionó sobre su cuarto paso por el escenario de la Quinta Vergara y se sinceró por la tibia recepción que tuvo su show.

En cerca de una hora y media de rutina, el imitador consiguió domar al Monstruo y hacerse con las dos gaviotas, aunque hubo quienes —principalmente en redes sociales— se mostraron decepcionados por la presentación.

Según algunos usuarios, el show no cumplió con las altas expectativas que había y no desató las risas esperadas, especialmente si se recordaban sus anteriores pasos en 2008, 2018 y 2020.

Al ser consultado por ello, Kramer se sinceró y dijo estar "conforme" con su rutina, aunque también reconoció que "todas son distintas, distintas épocas y momentos".

Luego, afirmó: "Yo sabía que mi rutina es larga. Por supuesto que quizás esa efervescencia de la petición de las gaviotas puede ser distinta en cuanto al timing".

"Yo lo viví bien, creo que es una obra distinta porque es más extensa. (...) Como te digo, eso lo ve el público. Yo estoy contento", concluyó.