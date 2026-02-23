Memes y reacciones por tardío show de Mateo Bocelli en Viña 2026: “Durmiendo en el camarín” - Chilevisión

El intérprete italiano salió a la Quinta Vergara cerca de las 3 de la mañana, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales.

Este domingo la Quinta Vergara fue testigo del inicio de la edición LXV del Festival de Viña, en una jornada marcada por las presentaciones de Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli.

Aunque la jornada inaugural transcurrió con cierta normalidad, en redes sociales y en el público del evento no perdonaron a la organización la tardía presentación del intérprete italiano, quien pisó el escenario cerca de las 3 de la madrugada.

En redes sociales fueron varios los usuarios que tildaron la situación de una "falta de respeto" para Bocelli.

Además, hubo quienes lamentaron la situación —pues esperaban ver el show— y otros que directamente criticaron la demora y bromearon con que el músico estaba "durmiendo" mientras esperaba presentarse.

No pueden colocar a Matteo Bocelli al final, él debió estar al principio. Una falta de respeto #Viña2026 pic.twitter.com/ufYKzLBiku — Carolina.🌻💙🇨🇱 (@gocafi) February 23, 2026

Mientras tanto Mateo Bocelli en la Quinta Vergara #Viña2026 pic.twitter.com/rF3UyZfKxd — C OOO K E (@elcoooke) February 23, 2026

Que falta de respeto para Mateo Bocelli!!! Que salga tan tarde a su presentación #Viña2026 — Ivania 🌳 (@Ivania_mite) February 23, 2026

Es el colmoo que hayan dejado que Mateo Bocelli haya salido a las 03:00. Es una falta de respeto para cualquier artista extranjero o chileno que tenga que salir a esa hora, con frío, sin publico, sin televidente. Este es un problema eterno del.festival. Da vergüenza — ximena prado (@XimePradoV) February 23, 2026