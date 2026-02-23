 Memes y reacciones por tardío show de Mateo Bocelli en Viña 2026: “Durmiendo en el camarín” - Chilevisión
Minuto a minuto
Embajador de EE.UU. justificó sanciones a Chile: “Es nuestra decisión quién entra en nuestro país” Hay 5 personas detenidas: Disturbios en la Plaza de Puente Alto tras erradicación de comercio ambulante Tragedia en Termas del Flaco: Confirman que las tres personas desaparecidas fueron encontradas sin vida Hoy será formalizado: Revelan rol que habría tenido Gyvens Laguerre en caso de sicariato Accidente vehicular en Santiago Centro: Conductor de automóvil terminó lesionado tras impactar a bus RED
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/02/2026 13:04

Memes y reacciones por tardío show de Mateo Bocelli en Viña 2026: “Durmiendo en el camarín”

El intérprete italiano salió a la Quinta Vergara cerca de las 3 de la mañana, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo la Quinta Vergara fue testigo del inicio de la edición LXV del Festival de Viña, en una jornada marcada por las presentaciones de Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli.

Aunque la jornada inaugural transcurrió con cierta normalidad, en redes sociales y en el público del evento no perdonaron a la organización la tardía presentación del intérprete italiano, quien pisó el escenario cerca de las 3 de la madrugada.

En redes sociales fueron varios los usuarios que tildaron la situación de una "falta de respeto" para Bocelli.

Además, hubo quienes lamentaron la situación —pues esperaban ver el show— y otros que directamente criticaron la demora y bromearon con que el músico estaba "durmiendo" mientras esperaba presentarse. 

Mira acá los memes que dejó la primera noche de Viña 2026

Publicidad

Destacamos

Noticias

Permiso de circulación 2026: revisa el precio exacto con tus datos aquí

Lo último

Lo más visto

Tragedia en Termas del Flaco: Confirman que las tres personas desaparecidas fueron encontradas sin vida

Más de 80 funcionarios conformaron los equipos de emergencia en la zona para poder encontrar a las víctimas.

23/02/2026

“Aparte de pegarles, no les toca”: Américo desató polémica tras dichos en Semana Puertovarina y el alcalde se pronunció

El cantante elogió a los hombres y luego lanzó ácidas frases en contra de las mujeres, cuestionando el proceso de empoderamiento e incluso aseguró: "¡Te odio, Shakira!".

23/02/2026

Hoy será formalizado: Revelan rol que habría tenido Gyvens Laguerre en caso de sicariato

El exintegrante de Reggaeton Boys enfrentará la justicia la tarde de este lunes.

23/02/2026

Surgen las críticas al Festival de Viña 2026: Primera jornada terminó cerca de las 04:00 horas

Mientras que la rutina de Stefan Kramer generó opiniones divididas, Matteo Bocelli salió al escenario cerca de las 03:00 de la madrugada, con una Quinta Vergara que se comenzó a vaciar gradualmente debido a la hora.

23/02/2026