Hombre murió tras ser atropellado y abandonado en Estación Central: No ha podido ser identificado - Chilevisión

La víctima se encontraba en la pista de circulación y fue encontrado por un conductor de bus RED, quien dio aviso a Carabineros.

Un hombre murió durante la madrugada de este lunes tras haber sido atropellado y abandonado en la comuna de Estación Central.

Los hechos ocurrieron en el sector de Avenida Arica con calle San Francisco de Borja a eso de las 03:30 horas, cuando personal policial recibió el aviso.

Los antecedentes del atropello

Los primeros antecedentes apuntan a que, cuando Carabineros llegó al lugar, se percataron de que la víctima estaba tendida en una pista de circulación, con señales que indicaban que había sido atropellado y sin signos vitales.

La llamada fue realizada por un conductor de un bus RED, quien estaba estacionado en el lugar cuando llegaron los funcionarios policiales y entregó su testimonio.

En él, el hombre recalcó que vio el cuerpo de la víctima y dio aviso inmediato a Carabineros.

Por su parte, la persona que murió no ha podido ser identificada, por lo que se mantiene como NN y se espera el resultado de las pericias correspondientes para establecer si se trata de una persona en situación de calle o no.

Finalmente, los hechos generaron desvíos y tránsito parcialmente interrumpido en el lugar, pero la situación ya fue normalizada.

Revisa la publicación de X:

Ahora (06:38) restricción de pista en Av. Arica al poniente bajo paso nivel ferroviario a la altura de San Francisco de Borja, debido a procedimiento policial debido a persona fallecida en la vía pública. Av. Arica es desviada a la altura de Bascuñan Guerrero #EstaciónCentral pic.twitter.com/KaklZKfzRw — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) February 23, 2026