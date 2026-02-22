 Quién era El Mencho, el asesinado líder narco mexicano del Cártel Jalisco Nueva Generación - Chilevisión
22/02/2026 18:26

Quién era El Mencho, el asesinado líder narco mexicano del Cártel Jalisco Nueva Generación

El narcotraficante de 59 años fue abatido en medio de un operativo en el Estado de Jalisco. Durante la última década, se convirtió en uno de los nombres más buscados por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo, el Ejército mexicano abatió a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, cofundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

El líder narcotraficante fue asesinado en medio de un operativo en el Estado de Jalisco que ha ocasionado múltiples manifestaciones y bloqueos en importantes vías del Estado atribuidas en México al cartel. 

Quién era El Mencho, uno de los líderes narcos más buscados del mundo

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.

Durante más de una década las autoridades norteamericanas lo apuntaban como el líder de una expansión violenta del crimen organizado en México y se convirtió en símbolo del poder y la brutalidad del narco moderno.

Fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del continente que controla rutas internacionales de droga, armas y lavado de dinero.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares, casi $15 mil millones chilenos por su captura, una de las mayores recompensas por un narco mexicano.

