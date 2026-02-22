 Confirman identidad de mujer fallecida en tragedia en Renca: Municipalidad de Isla de Maipo envió mensaje - Chilevisión
22/02/2026 13:27

Confirman identidad de mujer fallecida en tragedia en Renca: Municipalidad de Isla de Maipo envió mensaje

A través de redes sociales, la municipalidad entregó sus condolencias por la muerte de la vecina en la tragedia que ya suma nueve víctimas fatales.

Publicado por Gonzalo Querol

La municipalidad de Isla de Maipo  dio a conocer la identidad de una de las víctimas fatales en la tragedia y explosión en Renca.

Se trata de una mujer vecina de dicha comuna y donde el municipio comunicó que "lamentamos el triste fallecimiento de Mónica Hidalgo Tapia, vecina de La Islita, quien fue víctima de la trágica explosión ocurrida en la comuna de Renca".

"A nombre de nuestro alcalde Juan Pablo Olave, enviamos las condolencias a su familia y cercanos", añaden en el mensaje en redes sociales. 

Aumentan a nueve el número de víctimas fatales

Este domingo, la Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó a tres nuevos fallecidos en la tragedia. De esta manera, la cifra de víctimas fatales aumentó a nueve.

De los fallecidos, el organismo detalló que eran dos hombres y una mujer, quienes se encontraban heridos en diferentes recintos asistenciales debido a la gravedad de sus quemaduras.

Además, se indicó que actualmente hay 12 personas hospitalizadas, donde ocho de ellas permanecen en riesgo vital. 

