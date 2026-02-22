 Alerta por terremoto 7,1 en Malasia: SHOA descarta tsunami en las costas de Chile - Chilevisión
22/02/2026 18:18

Tras terremoto 7,1 en Malasia: SHOA descarta tsunami en costas de Chile

De acuerdo a reportes geológicos, el movimiento telúrico habría afectado también a los países de Filipinas y Brunei. 

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este domingo se registró un terremoto de magnitud 7,1 en Malasia.

De acuerdo a información preliminar, la emergencia habría afectado también a los países de Filipinas y Brunei

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de que existiera un tsunami o maremoto en las costas del país. 

SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras terremoto en Malasia 

De acuerdo a lo informado por el organismo, el fuerte sismo que afectó al sudeste asiático no generará alertas en las costas del Pacífico.

La evaluación indica que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami".

