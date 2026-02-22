 Bombo Fica en Festival de Comedia de Chilevisión: A qué hora se presenta y cómo verlo en vivo este domingo - Chilevisión
22/02/2026 16:16

Bombo Fica en el Festival de Comedia de Chilevisión: A qué hora se presenta y cómo verlo este domingo

El reconocido comediante es uno de los reconocidos nombres que protagonizarán este domingo en vivo el Festival de Comedia de CHV, junto a Rodrigo Tolzen y Rodrigo González.

Publicado por Gonzalo Querol

Bombo Fica se presentará este domingo 22 de febrero en el segundo día del Festival de Comedia de Chilevisión, el cual  debutó el sábado con gran éxito.

Para esta nueva jornada están anunciados otrso dos humoristas además del querido Daniel Fica: Rodrigo Tolzen y Rodrigo González.

¿A qué hora se presenta Bombo Fica en Festival de Comedia de Chilevisión?

La nueva rutina de Bombo Fica podrá verla este domingo a partir de las 22.30 horas en el Festival de Comedia de Chilevisión. 

¿Cómo ver en vivo al Bombo Fica en el Festival de Comedia?

A Bombo Fica, Rodrigo Tolzen y Rodrigo González podrás verlos en el Festival de Comedia por las pantallas de Chilevisión.

La segunda jornada del inédito evento de humor también podrás seguirlo totalmente en vivo por la señal online de Chilevisión.cl y desde cualquier dispositivo con nuestra aplicación MiCHV y en todas las plataformas digitales.

Conoce la parrilla completa para el resto de los días

  • Lunes 23: Dino Gordillo, Gaby del Río y Nico Pontigo.
  • Viernes 27: Atletas de la Risa, Macul Sr. Kampos (Rodrigo Campos) y Angelo Soul (Ángelo Castro).
  • Sábado 28: Mauricio "Mauro" Palma, Coronel Valverde (Marcelo Valverde) y Rossy Rossy (Rocío Fernández).
  • Domingo 1 de marzo: Bodoque (Diddier Marín), Diego Urrutia, Claudio Michaux, Gonzalo "Gon" Trujillo, Lady Garfia (Jennifer Adaro) y Lis la Cubana (Liset Benítez).
