Bombo Fica en Festival de Comedia de Chilevisión: A qué hora se presenta y cómo verlo en vivo este domingo - Chilevisión

El reconocido comediante es uno de los reconocidos nombres que protagonizarán este domingo en vivo el Festival de Comedia de CHV, junto a Rodrigo Tolzen y Rodrigo González.

Bombo Fica se presentará este domingo 22 de febrero en el segundo día del Festival de Comedia de Chilevisión, el cual debutó el sábado con gran éxito.

Para esta nueva jornada están anunciados otrso dos humoristas además del querido Daniel Fica: Rodrigo Tolzen y Rodrigo González.

¿A qué hora se presenta Bombo Fica en Festival de Comedia de Chilevisión?

La nueva rutina de Bombo Fica podrá verla este domingo a partir de las 22.30 horas en el Festival de Comedia de Chilevisión.

¿Cómo ver en vivo al Bombo Fica en el Festival de Comedia?

A Bombo Fica, Rodrigo Tolzen y Rodrigo González podrás verlos en el Festival de Comedia por las pantallas de Chilevisión.

La segunda jornada del inédito evento de humor también podrás seguirlo totalmente en vivo por la señal online de Chilevisión.cl y desde cualquier dispositivo con nuestra aplicación MiCHV y en todas las plataformas digitales.

