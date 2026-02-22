 “Era mi hombre...”: Pamela Díaz rompe el silencio tras reencuentro con Jean Philippe Cretton en Gala de Viña - Chilevisión
22/02/2026 16:59

“Era mi hombre...”: Pamela Díaz rompe el silencio tras reencuentro con Jean Philippe Cretton en Gala de Viña

La expareja protagonizó un particular saludo que fue registrado y difundido ampliamente en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Pamela Díaz se refirió por primera vez al reencuentro con su expareja Jean Philippe Cretton, lugo de un comentado cruce durante la gala de Viña del Mar 2026.

La particular interacción quedó grabada por uno de los presentes, en un registro en el que se ve al animador  acercarse abrazar a la Fiera, sorprendiendo a quienes se encontraban a su alrededor. 

Al día siguiente de lo ocurrido, la panelista de televisión abordó lo sucedido en la alfombra roja señalando que "nos tenemos respeto, buena onda, cada uno está en la suya y yo estoy feliz". 

Pamela Díaz rompe el silencio tras reencuentro y abrazo con Jean Philippe Cretton

Durante la emisión de su programa Díaz en Viña, Pamela reflexionó junto al panel conformado por Pamela Leiva, Melina Noto y Luis Mateucci sobre la relación que mantiene con su ex

"Yo soy muy buena ex, hay algunos que no me saludan, pero hay respeto", comenzó señalando la Fiera.

Junto a ello agregó que "nadie termina bien con sus parejas feliz de la vida, después pasa el tiempo y uno dice: ¿En qué me sirvió?, ¿en qué me ayudó?".

Respecto al saludo con Jean Philippe, la modelo precisó que "hay un respeto, igual estuvimos cuatro años juntos, hicimos familia juntos".

Incluso, sinceró que "él era mi hombre y yo era su mujer, en su tiempo, así nos decíamos, cuando lo dijo él públicamente"

