Se le escapó: Pamela Díaz muestra su radical cambio de look antes de la Gala de Viña 2026 - Chilevisión

20/02/2026 22:19

¿Error en vivo? Pamela Díaz mostró su radical cambio de look en pleno live antes de la Gala de Viña 2026

A pesar de que en algunos momentos de la grabación tuvo su cabeza cubierta, la fiera mostró su nuevo peinado.

Publicado por CHV Noticias

Pamela Díaz reveló un radical cambio de look durante una transmisión en vivo en su canal de Youtube, a solo minutos de su paso por la Gala de Viña 2026.

La Fiera dejó su clásico pelo largo para debutar una melena lisa en su desfile por la alfombra roja de este año. 

En algunos momentos de la grabación tuvo su cabeza cubierta, pero en otros mostró su nuevo peinado sin darle mayor importancia a que los internautas pudieran verlo antes del evento principal.

Incluso, durante el live, su propio equipo le comentó con sorpresa "espera... pero ya mostraste el pelo, te quistaste el gorro", lo que hizo que se llevara sus manos a la cabeza, pero ya era tarde.

En esta previa mostró desde la preparación que tuvo con su equipo y lo que comió, hasta cómo tuvo que subirse al vehículo que la transportaría al Sporting de Viña del Mar, debido a las características de su vestido.

Publicidad

