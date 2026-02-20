¡Cambio rotundo! Cony Capelli impacta con nuevo look en la Gala de Viña 2026 - Chilevisión

La bailarina se robó las miradas con su vestido y en especial porque sorprendió con un nuevo color en su cabello, el que estuvo a cargo del estilista Jean Bohus.

Cony Capelli sorprendió durante su paso por la gala del Festival de Viña 2026 y llamó la atención ya que estrenó un nuevo cambio de look.

La bailarina ya había generado expectación en las horas previas a su paso por el Sporting Club ya que su fanáticada esperaba con ansias ver el diseño que iba a lucir.

Sin embargo, su atuendo no fue lo único que se robó las miradas, ya que apareció con su cabellera totalmente renovada.

Y es que para este 2026 la ganadora de Gran Hermano quiso apostar por el color rojo, cambio que estuvo a cargo del estilista Jean Bohus.

El año pasado también hizo una jugada similar y se lució por la alfombra roja mostrando un nuevo corte de pelo con chasquilla.

El look que estrenó Cony Capelli en la gala de Viña 2026