 “Ustedes saben cómo es mi mamá”: Hija de Helhue Sukni responde por las amenazas de su madre tras robo - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Cómo pasó la tragedia en Renca? Así es la peligrosa y fatídica curva donde ocurrió el impacto VIDEO | Héroes anónimos: Los emotivos relatos de vecinos que ayudaron en la tragedia de Renca Gobierno envió nota de protesta a la Casa Blanca por revocación de visas a funcionarios chilenos “Ustedes saben cómo es mi mamá”: Hija de Helhue Sukni responde por las amenazas de su madre tras robo Suma y sigue: Ahora un turista de EEUU deberá donar $3 millones tras usar fuego en Torres del Paine
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/02/2026 18:48

“Ustedes saben cómo es mi mamá”: Hija de Helhue Sukni responde por las amenazas de su madre tras robo

Fadwa Rabi Sukni habló en Contigo en Directo sobre el viral video que circula en redes sociales con la amenaza que hizo la abogada a los sujetos que le robaron a sus padres.

Publicado por Lisette Pérez

Fadwa Rabi, hija de Helhue Sukni, habló sobre el polémico video que publicó la abogada en sus redes sociales amenazando a las personas que le robaron a sus padres.

El registro causó revuelo de inmediato por la denuncia que hizo Sukni sobre el atraco, ya que aseguró que entraron a la casa de sus padres y los amarraron. Asimismo envió un fuerte mensaje a los responsables: "Los voy a mandar a matar, o los voy a matar yo".

Fadwa Rabi sobre el video de Helhue Sukni

La hija de la mediática abogada, en conversación con Contigo en Directo, expresó su sincera opinión sobre la amenaza que fue ampliamente comentada.

"Todo hijo se vuelve loco si le tocan a los padres", afirmó Fadwa. "Ustedes saben cómo es mi mamá... a ella le gusta expresar todo en sus redes sociales".

"Lo de amenazar a los gallos (sujetos) a mi me da lo mismo. No me vengan con que después si aparece uno muerto le van a hechar la culpa a Helhue Sukni. Todo el mundo amenaza con: Ojalá te mueras, o te mato", agregó.

Las sospechas de la hija d eHelhue Sukni

En la misma instancia, Rabi también reveló algunos detalles sobre el asalto que sufrieron sus abuelos "fue raro. Esto es un dato sí o sí".

Además complementó señalando que los delincuentes "llegaron directo a la pieza y fueron por las joyas de la abuela".

Es por esto que sospecha que los ladrones podrían haber tenido conocimiento previo de donde se encontraban dichas cosas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Nueva alza de pasaje del transporte público de Santiago: Así quedarán todas las tarifas según horarios

Lo último

Lo más visto

“Le hizo bien separarse...”: Los memes que ha dejado la Gala de Viña 2026 en redes sociales

La gala de Viña 2026 ha dejado una serie de memes en las redes sociales, de internautas que comentan los looks que llevan los famosos.

20/02/2026

¿Mensaje para Fran Virgilio? Karol Lucero lanzó indirecta tras aplaudido vestido en Gala De Viña 2026

A solo minutos del paso de su ex pareja por la gala de Viña, el influencer apareció en sus historias de Instagram para dirigirse a sus seguidores.

20/02/2026

EXCLUSIVO | Detienen a cuñado de empresario asesinado: Sería autor intelectual y suegro de Gyvens Laguerre

El hombre, quien además sería suegro del ex Reggaeton Boys que también fue capturado, es investigado por el crimen del empresario Jaime Solanes Mestre.

20/02/2026

“Qué plancha...”: Cote López se llena de críticas por particular gesto con su novio en la Gala de Viña 2026

María José "Cote" López debutó esta jonada en la gala de Viña 2026, sin embargo, su participación no estuvo exenta de críticas en redes sociales.

20/02/2026