“Ustedes saben cómo es mi mamá”: Hija de Helhue Sukni responde por las amenazas de su madre tras robo - Chilevisión

Fadwa Rabi Sukni habló en Contigo en Directo sobre el viral video que circula en redes sociales con la amenaza que hizo la abogada a los sujetos que le robaron a sus padres.

Fadwa Rabi, hija de Helhue Sukni, habló sobre el polémico video que publicó la abogada en sus redes sociales amenazando a las personas que le robaron a sus padres.

El registro causó revuelo de inmediato por la denuncia que hizo Sukni sobre el atraco, ya que aseguró que entraron a la casa de sus padres y los amarraron. Asimismo envió un fuerte mensaje a los responsables: "Los voy a mandar a matar, o los voy a matar yo".

Fadwa Rabi sobre el video de Helhue Sukni

La hija de la mediática abogada, en conversación con Contigo en Directo, expresó su sincera opinión sobre la amenaza que fue ampliamente comentada.

"Todo hijo se vuelve loco si le tocan a los padres", afirmó Fadwa. "Ustedes saben cómo es mi mamá... a ella le gusta expresar todo en sus redes sociales".

"Lo de amenazar a los gallos (sujetos) a mi me da lo mismo. No me vengan con que después si aparece uno muerto le van a hechar la culpa a Helhue Sukni. Todo el mundo amenaza con: Ojalá te mueras, o te mato", agregó.

Las sospechas de la hija d eHelhue Sukni

En la misma instancia, Rabi también reveló algunos detalles sobre el asalto que sufrieron sus abuelos "fue raro. Esto es un dato sí o sí".

Además complementó señalando que los delincuentes "llegaron directo a la pieza y fueron por las joyas de la abuela".

Es por esto que sospecha que los ladrones podrían haber tenido conocimiento previo de donde se encontraban dichas cosas.