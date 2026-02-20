 Sismo sacudió a los habitantes de la región de Coquimbo: Revisa su magnitud y dónde fue el epicentro - Chilevisión
20/02/2026 07:33

Sismo sacudió a los habitantes de la región de Coquimbo: Revisa su magnitud y dónde fue el epicentro

Hasta el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este viernes se registró un sismo de magnitud 4.4 que despertó a los habitantes de la comuna de Ovalle, ubicada en la región de Coquimbo.

Según indicó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor se ubicó 15 kilómetros al este del Parque Fray Jorge a las 05:34 horas.

Los detalles del sismo en Ovalle

En esa misma línea, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 32,3 kilómetros y generó un informe por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

En el reporte se menciona que se continúa evaluando daños a personas, infraestructura y servicios básicos, así como también se emitió la intensidad del sismo según la escala de Mercalli:

  • Ovalle: III.
  • La Serena: II.
  • Río Hurtado: II.

Revisa la publicación en X:

Publicidad

