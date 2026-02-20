 Enel avisa: Seis comunas sufrirán corte de luz este fin de semana en la Región Metropolitana - Chilevisión
20/02/2026 10:34

Enel avisa: Seis comunas sufrirán corte de luz este fin de semana en la Región Metropolitana

El suministro de energía se verá interrumpido temporalmente por trabajos de la compañía. A continuación, revisa las zonas de las comunas afectadas.

Publicado por CHV Noticias

A través de su plataforma, Enel dio a conocer los próximos cortes de luz que afectarán a la Región Metropolitana durante el fin de semana.

Con motivo de arreglos y mantenciones, la compañía llevará a cabo interrupciones programadas del suministro durante los días sábado 21 y domingo 22 de febrero.  

¿El objetivo? Mejorar la calidad del servicio, específicamente en las zonas que se verán afectadas de forma temporal. Las comunas que tendrán cortes de energía son Quinta Normal, Santiago, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, Lo Barnechea y Conchalí.

Enel avisa: Seis comunas sufrirán cortes de luz este fin de semana en la RM

Sábado 21 de febrero

Quinta Normal: Sábado 21 de febrero, entre 10:00 y 16:00 horas.

Santiago: Sábado 21 de febrero, entre 10:00 y 16:00 horas.

San Joaquín: Sábado 21 de febrero, entre 09:30 y 15:30 horas.

Domingo 22 de febrero

Pedro Aguirre Cerda: Domingo 22 de febrero, entre 10:30 y 16:30 horas.

Santiago: Domingo 22 de febrero, entre 09:30 y 15:30 horas.

Lo Barnechea: Domingo 22 de febrero, entre 10:00 y 16:00 horas.

Conchalí: Domingo 22 de febrero, entre 10:00 y 16:00 horas.

