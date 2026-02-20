Estados Unidos restringió visas a tres funcionarios del Gobierno de Chile: Los acusan de afectar la seguridad regional - Chilevisión

Además, se les acusa de haber comprometido infraestructuras críticas de telecomunicaciones.

Este viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visado para tres funcionarios del Gobierno de Chile, a quienes acusaron de haber participado en acciones que habrían afectado la seguridad regional.

Esto, luego de que también aseguraran que su actuar habría comprometido infraestructuras críticas de telecomunicaciones.

Los detalles sobre la restricción de visado

A través de un comunicado en su sitio web, el gobierno estadounidense declaró que estos funcionarios "a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

En esa misma línea, agregaron: "Estos individuos y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les han revocado todos los visados estadounidenses que poseían".

Además, el Departamento de Estado aseguró que seguirán "promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que trabajan intencionadamente para desestabilizar nuestro hemisferio".

Sumado a ello, lanzaron un tajante mensaje respecto del actual gobierno en Chile: "El legado del Gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno".

Finalmente, desde Washington enfatizaron que esperan avanzar en "prioridades comunes" una vez que José Antonio Kast asuma como presidente de la República.