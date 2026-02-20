 Investigan secuestro de mujer en Santiago Centro: Captores pidieron $100 millones a su pareja para su liberación - Chilevisión
Investigan secuestro de mujer en Santiago Centro: Captores pidieron $100 millones a su pareja para su liberación
20/02/2026 11:13

Investigan secuestro de mujer en Santiago Centro: Captores pidieron $100 millones a su pareja para su liberación

Los hechos habrían ocurrido durante la noche del jueves mientras la víctima y su pareja caminaban por la calle. El hecho está siendo investigado por la PDI.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes se reportó el secuestro de una mujer de nacionalidad ecuatoriana en el centro de Santiago, el cual está siendo investigado por la Policía de Investigaciones (PDI).

La pareja de la víctima fue quien denunció los hechos, tras haber relatado que estaban caminando por la calle durante la noche del jueves, cuando fueron abordados por sujetos que obligaron a la mujer a subir a un vehículo.

¿Qué se sabe sobre la denuncia por secuestro?

Preliminarmente, este hombre habría recibido un mensaje extorsivo a través de WhatsApp donde se le exigió $100 millones de pesos a cambio de la liberación de la mujer.

Según informó Radio BioBio el secuestro se produjo en el barrio Toesca y luego la pareja de la víctima denunció los hechos en la 2da Comisaría de Santiago.

Este hecho es el segundo que se reporta en 48 horas. El último hecho de este tipo ocurrió el pasado 18 de febrero a una persona de nacionalidad dominicana en la comuna de Independencia y a su pareja se le pidió $30 millones a cambio de la liberación.

