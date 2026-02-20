 Pdte. Boric recibió millonario bono por metas cumplidas: ¿Quién lo autoriza y cuáles fueron los objetivos alcanzados? - Chilevisión
20/02/2026 08:43

Pdte. Boric recibió millonario bono por metas cumplidas: ¿Quién lo autoriza y cuáles fueron los objetivos alcanzados?

Se trata del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), el cual elevó su sueldo bruto mensual de $7 millones a $10 millones. Esto ocurrió en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2025.

Este jueves, se dio a conocer que el presidente Gabriel Boric incrementó durante cuatro meses de 2025 su sueldo al recibir un millonario bono.

Se trata del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), el cual elevó su sueldo bruto mensual de $7 millones a $10 millones. Esto ocurrió en marzo, junio, septiembre y diciembre del año pasado, informó La Segunda. 

El bono y monto se ajusta a la legalidad, sin embargo, fue muy criticado por el déficit fiscal y las restricciones presupuestarias que enfrenta el país. 

Es importante señalar que el PMG se creó en la Ley N°19.553, del año 1998, cuando era presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y emanó del ministerio de Hacienda, que tramitó el proyecto en el Congreso. 

¿Qué metas cumplió el presidente Gabriel Boric para recibir el bono?

Se informó que el bono se activó porque la oficina de la Presidencia cumplió con el 99,44% de las metas fijadas para 2024.

Entre ellas, aplicar enfoque de género en políticas públicas, avanzar en gestión ambiental, mejorar la eficiencia interna y profundizar la transformación digital.

Al superar el 90% de avance, se paga el máximo, un 7,6% adicional del sueldo anual, dividido en cuatro cuotas. El cálculo se hizo sobre el desempeño de Presidencia, sin considerar problemas en ministerios dependientes. En otros funcionarios, la asignación anual puede llegar al 30,6% al sumar convenios colectivos. 

Cabe señalar que el beneficio rige para todos los funcionarios del gobierno central en ejercicio , sin excluir a las autoridades, como el presidente. Las metas las fija cada año la Dipres (Dirección de Presupuestos) y cada servicio entre septiembre y diciembre. 

¿Quién evalúa el bono del Programa de Mejoramiento de la Gestión?

El Comité Triministerial, formado por los ministros del Interior, Hacienda y la Segpres, aprueba las metas y revisa su cumplimineto, todo con apoyo técnico de la Dipres. 

En el proceso también participan instituciones públicas especializadas y expertos externos contratados por licitación, que verifican los indicadores. 

Cabe señalar que desde el gobierno señalaron que el presidente Boric recibió el PMG al igual que todos los servidores públicos. 

