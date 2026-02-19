Polémica por bono que recibió pdte. Boric: En qué consiste el Programa de Mejoramiento de la Gestión - Chilevisión

Desde Presidencia precisaron que el beneficio se otorgó en marzo, junio, septiembre y diciembre del 2025, luego de habler cumplido el 99,4% de las metas que le habían sido asignadas el año anterior.

Diversas reacciones generó un bono recibido por el presidente Gabriel Boric, que aumentó su sueldo bruto de aproximadamente $7 millones a cerca de $10 millones en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2025.

Desde Presidencia explicaron que se trata de una gratificación asociada al cumplimiento de metas institucionales y que se trata de un pago trimestral, correspondiente a un incentivo por desempeño en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) para los empleados públicos, entre los que también están considerados los jefes de Estado.

El beneficio equivale a cerca del 18% de las remuneraciones permanentes del mandatario y en su oportunidad también lo recibieron los expresidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

Desde La Moneda precisaron que “los otros servidores públicos perciben una asignación de modernización anual de 30,6% de sus remuneraciones, que considera dos incrementos asociados a cumplir metas y un componente base que se entrega a todos”.

Presidente Boric hoy en Rapa Nui - Presidencia

¿Qué es el PMG y por qué se paga al Presidente?

De acuerdo con la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) o Metas de eficiencias institucional (MEI) son un instrumento de apoyo a la gestión de los servicios públicos.

El sistema forma parte de lo establecido en la Ley N.º 19.553, que fue promulgada en 1998 y que regula asignaciones de modernización y otros beneficios para los funcionarios públicos.

Según información de La Segunda, en el caso de Boric, el PMG del Presidente de la República está relacionado con “ejecución de enfoque de género y gestión sustentable”.

Al mandatario se le midió eficiencia en la gestión, institucionalidad y la calidad de los servicios vinculada a transformación digital. Al haber cumplido el 99,4% de las metas en 2024, el programa determinó asignar el bono durante un trimestre del 2025.

Opiniones dividas por bono que aumentó sueldo de Boric

Como parte de las reacciones, el diputado Jaime Mulet (FRVS) anunció este jueves que oficiará a la Contraloría General de la República para que se pronuncie respecto del bono recibido por el jefe de Estado.

“Uno los puede entender (la asignación de bonos) en la Administración del Estado para todos los subalternos, pero yo no lo entiendo para el Presidente de la República porque ¿quién lo evalúa a él si cumplió o no las metas?”, cuestionó el legislador.

Desde Isla de Pascua, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, se refirió a las críticas al defender que el mandatario haya recibido el bono por cumplimiento de metas.

"Sí, me parece bien (que recibiera el bono), todas las autoridades y funcionarios del Estado tienen un componente que tiene que ver con el desempeño institucional, eso es bueno, porque nos hace poner foco en la calidad de nuestro desempeño".

Asimismo, aseguró que este sistema funciona hace "décadas" y que los "bonos que están establecidos en el Estado de Chile, no dependen del gobierno, son del Estado de Chile. Por lo tanto, van a seguir".