Grúa se desploma en Puerto Varas: Graban momento en que cae en plena costanera - Chilevisión

Durante la tarde de este jueves se reportó una emergencia a raíz de la caída de una grúa pluma en plena costanera de Puerto Varas.

De acuerdo al reporte de los testigos en el lugar, se trataría de una maquinaria que estaba operando en la construcción de un edificio en el borde de Lago Llanquihue.

Según las imágenes, la grúa se desplomó desde la construcción, atravesando la avenida y terminó en el sector de los roqueríos de la playa.

Por ahora todavía no se han pronunciado de manera oficial las autoridades regionales ni comunales sobre los detalles de la emergencia.

Hasta el momento tampoco hay información sobre heridos o posibles víctimas fatales a raíz de lo ocurrido.

Revisa aquí el momento