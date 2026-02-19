 Grúa se desploma en Puerto Varas: Graban momento en que cae en plena costanera - Chilevisión
Minuto a minuto
Pensionados acusan que les bajó el monto de la PGU en febrero: Esto respondió el IPS Aumenta número de víctimas fatales por incendio en Renca: Confirman cinco fallecidos Todo se cubrió de humo: Cámaras de autopista captaron cómo se originó trágico accidente en Renca ¿Qué es el bono de incentivo al cumplimiento de metas que recibió el pdte. Boric? Grúa se desploma en Puerto Varas: Graban momento en que cae en plena costanera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
19/02/2026 18:02

Grúa se desploma en Puerto Varas: Graban momento en que cae en plena costanera

La maquinaria estaba operando en la construcción de un edificio en el borde de Lago Llanquihue y se desplomó cayendo directo a roqueríos en la playa.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Durante la tarde de este jueves se reportó una emergencia a raíz de la caída de una grúa pluma en plena costanera de Puerto Varas.

De acuerdo al reporte de los testigos en el lugar, se trataría de una maquinaria que estaba operando en la construcción de un edificio en el borde de Lago Llanquihue. 

Según las imágenes, la grúa se desplomó desde la construcción, atravesando la avenida y terminó en el sector de los roqueríos de la playa

Por ahora todavía no se han pronunciado de manera oficial las autoridades regionales ni comunales sobre los detalles de la emergencia. 

Hasta el momento tampoco hay información sobre heridos o posibles víctimas fatales a raíz de lo ocurrido. 

Revisa aquí el momento

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cuenta regresiva: Este es el día en que la jornada laboral bajará a 42 horas semanales

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Tragedia en Renca: Inédito registro en primera persona muestra cómo se salvó de las llamas

El impactante video fue capturado en primera persona por una víctima que se encontraba en el lugar al momento de la explosión

19/02/2026

Tragedia en Renca: Confirman muerte de conductor del camión y Fiscalía entregó principal hipótesis

Según detalló Macarena Cañas, de la Fiscalía Centro Norte, una de las víctimas fatales es el hombre que conducía el vehículo de la empresa Gasco.

19/02/2026

Sobreviviente grabó efecto de “bola de fuego” que arrasó autos en Renca: “Llamas invadieron todo”

Un cazanoticias envió un video a CHV Noticias que muestra una larga línea de fuego tras lo que fue descrito como una explosión registrada en la Ruta 5 Norte, a la altura de Renca.

19/02/2026

Descartó explosión y falta de seguridad: Experto explicó cómo se desató la tragedia en Renca

El líder del grupo especializado que trabaja con materiales peligrosos de Bomberos apuntó a una inflamación súbita y violenta de gases que generó una inmensa llama de fuego tras el choque del camión.

19/02/2026
Publicidad