“Si ella fue capaz...”: Yamila Reyna reapareció con sentido mensaje tras quiebre con Américo - Chilevisión

En medio de complejos días personales, la actriz retomó su actividad en redes sociales a casi dos semanas de su separación con el cantante.

Yamila Reyna reapareció este jueves en redes sociales después de su quiebre con Américo, a quien interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar.

En medio de complejos días personales, la actriz publicó una historia en la que se observa una planta mostrando sus nuevas hojas.

"Si ella fue capaz de renacer, yo también lo haré", indicó la comediante, generando reacciones de su círculo más cercano.

"Sos más fuerte de lo que crees", "guerrera siempre", "te quiero", "Dios sabe por qué pasan las cosas" y "así se habla, amiga" fueron parte de los comentarios.

El polémico quiebre de Yamila Reyna y Américo

El sensible mensaje de Yamila llega a poco más de una semana de la ruptura con el cantante chileno.

El quiebre definitivo se originó tras una serie de discusiones en el Festival Oro Verde en Empedrados, donde ambos participaron durante el fin de semana.

Según trascendió, la actriz interpuso una demanda por violencia intrafamiliar contra su expareja, luego de protagonizar violentos episodios en unas cabañas y una bencinera.

"Separarse amando es un paso muy doloroso y espero respeten este momento. Muchas veces ser valiente significa tomar decisiones que duelen, pero que son necesarias para sanar y crecer", dijo Reyna en una publicación del 12 de febrero.