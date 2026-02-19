 Sobreviviente grabó efecto de “bola de fuego” que arrasó autos en Renca: “Llamas invadieron todo” - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Qué es el bono de incentivo al cumplimiento de metas que recibió el pdte. Boric? Grúa se desploma en Puerto Varas: Graban momento en que cae en plena costanera Revelan complejo estado de heridos por tragedia en Recoleta: Aún no pueden identificarlos a todos VIDEO | Tragedia en Renca: Inédito registro en primera persona muestra cómo se salvó de las llamas Incendio en taller de autos provoca gran columna de humo en Quinta Normal
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
19/02/2026 16:08

Sobreviviente grabó efecto de “bola de fuego” que arrasó autos en Renca: “Llamas invadieron todo”

Un cazanoticias envió un video a CHV Noticias que muestra una larga línea de fuego tras lo que fue descrito como una explosión registrada en la Ruta 5 Norte, a la altura de Renca.

Publicado por CHV Noticias

Un nuevo video de la tragedia ocurrida en Renca se dio a conocer durante la tarde de este jueves. En el registro inédito muestra los momentos posteriores al incendio que provocó un choque en plena Ruta 5.

Se trata de un registro que fue capturado por un conductor que transitababa a pocos metros del camión que inició la emergencia en la autopista.

Al lograr advertir lo que estaba ocurriendo, el sobreviviente logró estacionar su vehículo y posicionarse en un lugar alejado de la máquina con el fin de resguardar su integridad.

El sujeto envío el material a Cazanoticias de CHV Noticias y relató brevemente la escena: "Iba de camino al trabajo cuando ya iba llegando a la Ruta 5 Norte (cuando) por General Velásquez explotó el camión en la parte de arriba".

"Soltó un líquido inflamable y el fuego, a los segundos después, ya empezó a invadir todo. Había personas en moto, en vehículos que quedaron atrapadas", contó el hombre.

Al cierre de esta nota, la emergencia tras la explosión de un camión ha dejado un total de cuatro fallecidos y 17 personas heridas, quienes han sufrido lesiones de diversa consideración. Cinco de ellas están en riesgo vital, confirmó el delegado metropolitano Gonzalo Durán.

    Publicidad

    Destacamos

    Noticias

    Bono Control Niño Sano: Quiénes pueden recibir $10 mil por 24 meses

    Lo último

    Lo más visto

    VIDEO | Tragedia en Renca: Inédito registro en primera persona muestra cómo se salvó de las llamas

    El impactante video fue capturado en primera persona por una víctima que se encontraba en el lugar al momento de la explosión

    19/02/2026

    Tragedia en Renca: Confirman muerte de conductor del camión y Fiscalía entregó principal hipótesis

    Según detalló Macarena Cañas, de la Fiscalía Centro Norte, una de las víctimas fatales es el hombre que conducía el vehículo de la empresa Gasco.

    19/02/2026

    Sobreviviente grabó efecto de “bola de fuego” que arrasó autos en Renca: “Llamas invadieron todo”

    Un cazanoticias envió un video a CHV Noticias que muestra una larga línea de fuego tras lo que fue descrito como una explosión registrada en la Ruta 5 Norte, a la altura de Renca.

    19/02/2026

    Descartó explosión y falta de de seguridad: Experto explicó cómo se desató la tragedia en Renca

    El líder del grupo especializado que trabaja con materiales peligrosos de Bomberos apuntó a una inflamación súbita y violenta de gases que generó una inmensa llama de fuego tras el choque del camión.

    19/02/2026
    Publicidad