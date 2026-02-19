Sobreviviente grabó efecto de “bola de fuego” que arrasó autos en Renca: “Llamas invadieron todo” - Chilevisión

Un nuevo video de la tragedia ocurrida en Renca se dio a conocer durante la tarde de este jueves. En el registro inédito muestra los momentos posteriores al incendio que provocó un choque en plena Ruta 5.

Se trata de un registro que fue capturado por un conductor que transitababa a pocos metros del camión que inició la emergencia en la autopista.

Al lograr advertir lo que estaba ocurriendo, el sobreviviente logró estacionar su vehículo y posicionarse en un lugar alejado de la máquina con el fin de resguardar su integridad.

El sujeto envío el material a Cazanoticias de CHV Noticias y relató brevemente la escena: "Iba de camino al trabajo cuando ya iba llegando a la Ruta 5 Norte (cuando) por General Velásquez explotó el camión en la parte de arriba".

"Soltó un líquido inflamable y el fuego, a los segundos después, ya empezó a invadir todo. Había personas en moto, en vehículos que quedaron atrapadas", contó el hombre.

Al cierre de esta nota, la emergencia tras la explosión de un camión ha dejado un total de cuatro fallecidos y 17 personas heridas, quienes han sufrido lesiones de diversa consideración. Cinco de ellas están en riesgo vital, confirmó el delegado metropolitano Gonzalo Durán.